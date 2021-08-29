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Российский футбольный вратарь погиб во время матча

Leinaküünal. Pilt on illustratiivne. ФОТО: unsplash.com

Российская футбольная общественность скорбит, потому что в субботу в результате трагического столкновения погасла свеча жизни 23-летнего голкипера Александра Шишмарева.

Во время товарищеского матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» из города Советска, проходившего в субботу, 28 августа, на стадионе «Балтика» в Калининграде, произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев.

Как говорится в сообщении пресс-службы региональной федерации футбола, помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Шишмарева, но спасти его не удалось.

"Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15-25 минут после вызова. Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное", — сказал глава федерации Александр Гвардис в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов также поделился деталями трагедии.

«В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи, одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — сказал Кандалов «СЭ».

По его словам, «Балтика» окажет помощь семье Шишмарева.

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