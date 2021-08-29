Картина дня: требование Трудовой инспекции, победа Контавейт и подробности мероприятия на крыше Горхолла

Крайний срок близится: к среде все фирмы Эстонии должны выполнить важное требование Трудовой инспекции

Предприятия Эстонии должны до 1 сентября представить Трудовой инспекции анализ рисков. Инспекция ранее заявила, что компаниям, которые не занимаются опасной сферой деятельности, тотальные проверки не грозят. Читать далее...

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 〉 Эстонская теннисистка Контавейт выиграла турнир в Кливленде

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (30 место в рейтинге в WTA) обыграла румынку Ирину Бегу (WTA - 74) со счетом 7: 6 (5), 6: 4 в финале турнира в Кливленде и смогла впервые после турнира в Ден Бош в 2017 году заполучить Кубок WTA. Читать далее...

Городской секретарь о концерте на крыше Горхолла: мероприятие было незаконным

В связи с пятничным мероприятием, проходившим на крыше Горхолла, городской секретарь Прийт Лелло сообщил, что у городской канцелярии не запрашивали разрешения на организацию концерта. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 330 зараженных, два человека умерли

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4373 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 330, то есть 7,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Чем скульптор в Эстонии отличается от скульпторов других стран?

В Эстонии легче быстро стать знаменитым, зато гораздо труднее оставаться на том же высоком уровне много лет, говорит скульптор, художник, член союза художников Эстонии Тауно Кангро. Читать далее...

Белорусские пограничники сообщили, что Литва снова доставила мигрантов к границе

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что литовские пограничники снова доставили мигрантов к белорусской границе. Читать далее...

Председатель "Отечества" Сеэдер снова оказался в больнице из-за коронавируса