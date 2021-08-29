Картина дня: требование Трудовой инспекции, победа Контавейт и подробности мероприятия на крыше Горхолла
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 августа.
Предприятия Эстонии должны до 1 сентября представить Трудовой инспекции анализ рисков. Инспекция ранее заявила, что компаниям, которые не занимаются опасной сферой деятельности, тотальные проверки не грозят. Читать далее...
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (30 место в рейтинге в WTA) обыграла румынку Ирину Бегу (WTA - 74) со счетом 7: 6 (5), 6: 4 в финале турнира в Кливленде и смогла впервые после турнира в Ден Бош в 2017 году заполучить Кубок WTA. Читать далее...
В связи с пятничным мероприятием, проходившим на крыше Горхолла, городской секретарь Прийт Лелло сообщил, что у городской канцелярии не запрашивали разрешения на организацию концерта. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4373 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 330, то есть 7,5% от общего количества тестов. Читать далее...
В Эстонии легче быстро стать знаменитым, зато гораздо труднее оставаться на том же высоком уровне много лет, говорит скульптор, художник, член союза художников Эстонии Тауно Кангро. Читать далее...
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что литовские пограничники снова доставили мигрантов к белорусской границе. Читать далее...
Председатель партии "Отечество" (Isamaa) и депутат Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, у которого диагностировали COVID-19, был вынужден вернуться в больницу, поэтому он не примет участия в запланированных на понедельник выборах президента. Читать далее...