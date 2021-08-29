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В Кабуле ракета попала в жилой дом, погиб ребенок

Кабул. ФОТО: AAMIR QURESHI

Мощный взрыв, прогремевший в афганской столице, произошел в результате попадания ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула, сообщают очевидцы с места события.

Взрыв произошел в районе населенного пункта Хаваджа Бугра, в 15 административном округе столицы.

Официального сообщения о произошедшем нет, однако очевидцы сообщают, что, предположительно, на жилой дом недалеко от аэропорта Кабула, упала ракета, убив ребенка.

Пока ни одна из действующих в стране групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

По предварительным данным, погиб ребенок.

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