Ryanair полностью покидает Северную Ирландию
Бюджетный авиаперевозчик Ryanair проинформировал о том, что планирует прекратить свои операции в аэропорту Белфаста в конце октября.
Бюджетный авиаперевозчик Ryanair проинформировал о том, что планирует прекратить свои операции в аэропорту Белфаста в конце октября.
Ирландская авиакомпания прекратит полеты из Белфаста в Аликанте, Барселону, Малагу, Валенсию, Ибицу, Краков и Лондон, cообщает RTE.
Полеты будут приостановлены и с Belfast International Airport и с Belfast City Airport. Вылеты из Международного аэропорта прекратятся 30 октября, из Городского аэропорта – 12 сентября.
Авиакомпания пока не ответила на запросы о причине прекращения обслуживания на севере.
«Вызывает разочарование тот факт, что Ryanair теперь решила полностью прекратить операции с рынка Северной Ирландии в конце октября, поскольку в последние годы у этих трех внутренних аэропортов было другое присутствие», – заявил представитель международного аэропорта Белфаста.