Ryanair полностью покидает Северную Ирландию

Ирландская авиакомпания прекратит полеты из Белфаста в Аликанте, Барселону, Малагу, Валенсию, Ибицу, Краков и Лондон, cообщает RTE.

Полеты будут приостановлены и с Belfast International Airport и с Belfast City Airport. Вылеты из Международного аэропорта прекратятся 30 октября, из Городского аэропорта – 12 сентября.

Авиакомпания пока не ответила на запросы о причине прекращения обслуживания на севере.