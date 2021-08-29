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Ryanair полностью покидает Северную Ирландию

Ryanairi lennukid Dublini lennujaamas. ФОТО: Jason Cairnduff/REUTERS

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair проинформировал о том, что планирует прекратить свои операции в аэропорту Белфаста в конце октября.

Ирландская авиакомпания прекратит полеты из Белфаста в Аликанте, Барселону, Малагу, Валенсию, Ибицу, Краков и Лондон, cообщает RTE.

Полеты будут приостановлены и с Belfast International Airport и с Belfast City Airport. Вылеты из Международного аэропорта прекратятся 30 октября, из Городского аэропорта – 12 сентября.

Авиакомпания пока не ответила на запросы о причине прекращения обслуживания на севере.

«Вызывает разочарование тот факт, что Ryanair теперь решила полностью прекратить операции с рынка Северной Ирландии в конце октября, поскольку в последние годы у этих трех внутренних аэропортов было другое присутствие», – заявил представитель международного аэропорта Белфаста.

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