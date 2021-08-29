Видео ⟩ В Китае взорвали целый недостроенный квартал
В пятницу, 27 августа, в Китае одновременно взорвали 15 недостроенных небоскребов в Куньмине. Здания снесли, потому что собственник в течение семи лет не мог завершить строительство.
В пятницу, 27 августа, в Китае одновременно взорвали 15 недостроенных небоскребов в Куньмине. Здания снесли, потому что собственник в течение семи лет не мог завершить строительство.
Речь идет о второй очереди жилого комплекса Liyang Star City, строительство которого приостановили еще в 2014 году.
August 29, 2021
Большинство магазинов, которые находятся на первых этажах соседних домов, были эвакуированы перед взрывом. В пешеходной зоне натянули желтый кордон, чтобы люди не проходили в зону взрыва, там же регулярно дежурили сотрудники полиции и пожарной службы.
Многие люди пришли посмотреть на то, как взорвут здания. Примечательно, что одному зданию после взрыва удалось уцелеть, в результате чего в соцсетях его тут же прозвали местной Пизанской башней.