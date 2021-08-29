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В понедельник ожидается небольшое потепление

Дождливая погода в Тарту. ФОТО: Ксения Федорова

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет слабый дождь. Вечером небо прояснится. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

В северной части циклона, расположившегося над Украиной, в Эстонию поступает теплый и влажный воздух, благодаря чему погода будет облачная и с небольшими дождями. Во второй половине дня облачный слой поредеет и солнечным лучам удастся немного прогреть воздух. Северо-восточный ветер сохранит умеренную силу, а показания термометров будут колебаться возле отметки 20°С.

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