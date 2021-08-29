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Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

International Olympic Committee, IOC, President Jacques Rogge speaks during a press conference after the last day of the executive board's meeting, in Lausanne, Switzerland, Wednesday, Feb. 13, 2013. IOC President Jacques Rogge has backed Pat McQuaid to lead the International Cycling Union in its ongoing dispute with the World Anti-Doping Agency. Rogge tells reporters the Olympic body does not currently plan on intervening in a row fuelled by the Lance Armstrong doping case. Asked for an opinion on cycling's leadership, Rogge says "we have confidence in Mr. McQuaid as president of the UCI." (AP Photo/Keystone,/Laurent Gillieron) / SCANPIX Code: 436 ФОТО: LAURENT GILLIERON/AP

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в воскресенье в возрасте 79 лет, сообщил МОК.

"МОК с прискорбием сообщает о кончине бывшего президента комитета Жака Рогге. Ему было 79 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МОК.

Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 гг., после чего получил титул почетного президента.

Рогге был ортопедом в сфере спортивной медицины. На протяжении всей жизни он также очень любил спорт - был чемпионом Бельгии по регби, возглавлял национальную команду, 16-кратным национальным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту, участвовал в соревнованиях по парусному спорту на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов.

Вспоминая Рогге, нынешний президент МОК Томас Бах сказал: "Прежде всего, Жак любил спорт, и он передавал свою страсть каждому, кто его знал. Его страсть к спорту была заразительной".

"Он был выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК. Особенно его запомнят за передовые идеи в юношеском спорте, при нем начались юношеские Олимпийские игры. Он также выступал за чистоту спорта и безустанно боролся против допинга", - отмечается в сообщении МОК.

В знак скорби МОК постановил приспустить на пять дней Олимпийский флаг на всех объектах комитета.

"Его семья обратилась с просьбой проявить уважение к частной жизни в это печальное время, любая связь будет осуществляться через структуры МОК", - отмечается в сообщении.

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