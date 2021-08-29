Избирательная комиссия зарегистрировала Алара Кариса в качестве кандидата в президенты

Кандидатуру Кариса выдвинули 59 депутатов Рийгикогу. Первый раунд голосования пройдет в Рийгикогу в понедельник в 13 часов. Чтобы быть избранным, кандидат должен набрать не менее двух третей голосов, то есть получить поддержку 68 депутатов.

Если кандидат не наберет необходимое большинство голосов, в 12 часов во вторник пройдет второй раунд голосования, кандидатов на него можно будет представлять с 8 до 10 часов утра в тот же день.