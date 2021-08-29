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Избирательная комиссия зарегистрировала Алара Кариса в качестве кандидата в президенты

Alar Karis «Esimeses stuudios» ФОТО: ERR

Избирательная комиссия зарегистрировала Алара Кариса в качестве кандидата в президенты в первом раунде голосования в Рийгикогу.

Кандидатуру Кариса выдвинули 59 депутатов Рийгикогу. Первый раунд голосования пройдет в Рийгикогу в понедельник в 13 часов. Чтобы быть избранным, кандидат должен набрать не менее двух третей голосов, то есть получить поддержку 68 депутатов.

Если кандидат не наберет необходимое большинство голосов, в 12 часов во вторник пройдет второй раунд голосования, кандидатов на него можно будет представлять с 8 до 10 часов утра в тот же день.

В первом раунде голосование пройдет на огороженной территории в здании и дворе Рийгикогу. Во дворе на основании отдельно поданного ходатайства проголосуют два депутата Рийгикогу.

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