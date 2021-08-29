C понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно из пяти стран ЕС и Ватикана

В "зеленый" список европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 с 30 августа войдут Чехия, Румыния, Словакия, Венгрия, Польша и Ватикан.

Если на этой неделе в "зеленом" списке находились также Латвия и Германия, то с 30 августа эти страны перейдут в "желтую" категорию, которая включает в себя также такие страны как Андорра, Австрия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения, Финляндия, Швеция и Сан-Марино. При въезде из этих стран от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) на следующей неделе войдут Бельгия, Испания, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Монако, Франция, Португалия, Швейцария, Дания и Великобритания.