Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 40%
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 40% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 40% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
С 23 по 29 августа в Эстонии был выявлен 2541 новый случай заражения - на 40% меньше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 1819 человек.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за неделю увеличилась с 281 до 328 случаев на 100 000 населения. По уездам наиболее высокий показатель в Вырумаа - 892 случая на 100 000 населения, а самый низкий - в Ида-Вирумаа - 121 случай.
В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 29 августа составляла 253 случая.