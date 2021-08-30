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Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 40%

Больница. ФОТО: Mailiis Ollino

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 40% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

С 23 по 29 августа в Эстонии был выявлен 2541 новый случай заражения - на 40% меньше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 1819 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за неделю увеличилась с 281 до 328 случаев на 100 000 населения. По уездам наиболее высокий показатель в Вырумаа - 892 случая на 100 000 населения, а самый низкий - в Ида-Вирумаа - 121 случай.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 29 августа составляла 253 случая.

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