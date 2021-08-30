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Видео ⟩ В Милане пожар охватил все 15 этажей жилого дома

Пожар в миланской высотке. ФОТО: PAOLO SALMOIRAGO

При пожаре в многоэтажном доме на южной окраине Милана никто не пострадал. 47 жильцов были эвакуированы и размещены в гостинице, пишет Euronews.

Многоэтажный жилой дом полностью сгорел в Милане из-за облицовки и попал на видео, ролик в своем YouTube-канале опубликовал пользователь Enzo Carretta.

Как сообщается, пожар начался на 15-м этаже и быстро распространился по всему зданию. Несмотря на то, что огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет. Причина возгорания выясняется.

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