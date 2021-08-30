Видео ⟩ В Милане пожар охватил все 15 этажей жилого дома

Многоэтажный жилой дом полностью сгорел в Милане из-за облицовки и попал на видео, ролик в своем YouTube -канале опубликовал пользователь Enzo Carretta.

Как сообщается, пожар начался на 15-м этаже и быстро распространился по всему зданию. Несмотря на то, что огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет. Причина возгорания выясняется.