Видео ⟩ В Милане пожар охватил все 15 этажей жилого дома
При пожаре в многоэтажном доме на южной окраине Милана никто не пострадал. 47 жильцов были эвакуированы и размещены в гостинице, пишет Euronews.
При пожаре в многоэтажном доме на южной окраине Милана никто не пострадал. 47 жильцов были эвакуированы и размещены в гостинице, пишет Euronews.
Многоэтажный жилой дом полностью сгорел в Милане из-за облицовки и попал на видео, ролик в своем YouTube-канале опубликовал пользователь Enzo Carretta.
Как сообщается, пожар начался на 15-м этаже и быстро распространился по всему зданию. Несмотря на то, что огнем полностью уничтожен фасад, пожарные заверяют, что угрозы обвала постройки нет. Причина возгорания выясняется.