За последние годы число занятых в эстонском ИТ-секторе увеличилось вдвое

Согласно данным Евростата, в 2020 году около 8 миллионов людей по всей Европе работали в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как менялось количество работников в этом сегменте за последние семь лет в Эстонии, Латвии и Литве? Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали информацию по рынкам.

Эстония опережает Латвию и Литву

Сегодня уровень трудовой занятости в Эстонии составляет около 65%, это приблизительно 640 тысяч людей. И хоть пандемия коронавируса ударила по экономике и увеличило количество безработных, число работников в сфере ИТ и коммуникациях за год выросло на 0,5%. Еще в 2014 году это значение составляло 3,9% от всех занятых людей, а сегодня это уже 6,5%, или около 41 тысячи людей.

Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, именно ИТ спасает Эстонию и позволит ей выйти из кризиса одной из первых среди стран Европы.

"Экономика Эстонии демонстрирует хорошие показатели в плане выхода из кризиса. Значительную роль в этом играет производство и сфера информационных технологий и связи, добавленная стоимость которой растет каждый год в среднем до 30%. Выросло и количество айтишников, что говорит о новых созданных рабочих местах, а значит будут расти и доходы граждан",— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

Что касается Латвии, так тут также наблюдается рост занятых в сегменте ИКТ. Еще в 2014 году их было всего 2,5%, а в 2020 уже 3,7%. По данным официального статического управления Латвии, в стране на конец июня 2021 года было 853 тысячи занятых людей. А значит, в ИКТ работает больше чем 31 тысяча людей.

"Еще два года назад Латвия взяла курс на обгон Эстонии по ИТ. С 2014-го количество занятых в ИКТ находилось на одном и том же уровне. А вот с 2019-го начался хороший рост. Можно связать это с тем, что многие айтишники начали выбирать именно эту страну для жизни, получая от Латвии различные льготы. И в дальнейшем эта тенденция сохранится, и Эстония может потерять лидирующие позиции среди развитых IT-государств", — предупреждает Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

У Литвы в 2014 году соответствующий показатель был еще меньше — 1,7%, но за семь лет его удалось увеличить до 3,3%.

"В начале летнего сезона в Литве работало почти 1,4 млн людей. И, если учесть все цифры, то количество задействованных в ИКТ-секторе специалистов больше, чем в Эстонии или Латвии, почти 47 тысяч специалистов. Литва медленно, но уверенно растет в этом сегменте, и может создать конкуренцию соседним странам", - сказал Уманец.

Еще в 2019 году на всех занятых людей в Европе приходилось 3,9% специалистов, которые работают в сфере ИКТ. Уже в 2020 году цифра выросла до 4,3%, со средним темпом роста 7,5% за год.