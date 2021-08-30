Иностранные СМИ: в Эстонии проходят необычные президентские выборы с одним кандидатом

Международное новостное агентство Associated Press (AP) передает, что на проходящих в понедельник в Эстонии президентских выборах выдвинут лишь один кандидат и речь идет о беспрецедентной ситуации после восстановления независимости Эстонии. Новость AP, например, процитировали британская ежедневная газета The Guardian и новостной канал Euronews. В заголовке опубликованной в Euronews статьи есть также ссылка на советскую оккупацию Эстонии: «Спустя 30 лет после падения советской власти Эстонию ждут выборы всего лишь с одним кандидатом».

AP в числе прочего пишет, что голосование с одним кандидатом вызвало недоумение в стране, несколько политиков пожелали изменения сложной президентской системы. «Некоторые эстонцы предложили, что небольшая европейская нация, в которой премьер-министр имеет больше политической власти, вообще должна отказаться от должности главы государства», - передает AP.

Кандидатуру Алара Кариса выдвинули 59 депутатов парламента — все они являются членами фракций Партии реформ и Центристской партии. «Отечество» и СДПЭ не присоединились к выдвижению Валара Кариса и предоставят право голоса своим депутатам уже сегодня.

И хотя партия EKRE ранее заявляла, что их кандидатом в президенты является Хенн Пыллуаас, состоящая из 19 членов фракция не смогла его выдвинуть, так как для этого требовался голос 21 депутата.