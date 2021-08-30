Коронавирус выявлен у 225 жителей Эстонии, двое скончались

Среди новых заразившихся 188 человек (73,8%) не прошли вакцинацию. У 67 заразившихся (26,3%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 99 человек. Из них 73 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 44, в Вильяндимаа — 20, в Выру- и Пярнумаа — по 18, в Йыгева- и Пыльвамаа — по девять, в Ярва- и Ида-Вирумаа — по восемь, в Валгамаа — шесть, на Сааремаа — четыре, в Рапла- и Ляэне-Вирумаа — по три новых случая. В других уездах новых случаев не зарегистрировано. В случае шести положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 334 случая на 100 000 человек. Из числа протестированных 594 человека прошли курс вакцинации, а 2132 не были вакцинированы.

За сутки было открыто 15 новых случаев COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 115 пациентов. Из пациентов, находящихся в больнице, 96 или 82,7% не были вакцинированы.

За сутки скончались два человека с коронавирусом: 79-летняя и 92-летняя женщины. Всего в Эстонии умер 1291 человек с COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано в общей сложности 724 258 человек. Полностью курс вакцинации прошли 626 234 человека. За сутки ввели 3783 дозы, всего было введено 1 264 487 доз вакцины. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 64%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).