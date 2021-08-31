Эстония отказалась от векторных вакцин: что делать в случае ревакцинации привившимся ими?

Как подтвердила Rus.Postimees руководитель отдела здоровья населения Министерства социальных дел Хели Лаарманн, действительно, новых контрактов на закупку вакцин на основе аденовирусных векторов (Janssen и AstraZeneca) на ближайшие годы нет, кроме действующих в настоящее время.

В рамках совместных закупок ЕС вакцин против COVID-19 на последующие годы были закуплены прежде всего мРНК-вакцины (Moderna/Spikevax и Pfizer), однако, если использование векторных вакцин будет оправдано в будущем (например, они окажутся эффективными для некоторых новых штаммов), можно будет начать закупку их снова, заверила представитель министерства.

Ясно, что ничего не ясно

Лаарманн объяснила, что подготовкой различных сценариев ревакцинации занимается Министерство социальных дел в сотрудничестве с экспертной комиссией по иммунопрофилактике и созданными при Министерстве социальных дел рабочими группами по COVID-19. Пока окончательно не решено, какими вакцинами, в какой форме, когда и кому будут вводиться дополнительные или бустерные дозы. Также пока не решено, какие вакцины комбинировать - сейчас Эстония ждет результатов исследований.

24 августа экспертная комиссия по иммунопрофилактике, состоящая из эстонских ученых и врачей, обсудила вопрос о дополнительных и бустерных дозах. Комиссия рекомендует проводить четкое различие между дополнительными дозами и ревакцинациями, когда речь идет о третьих дозах.

Дополнительные дозы необходимы для завершения курса вакцинации людям с тяжелым иммунодефицитом, у которых не развивается адекватная защита после двух доз (одной в случае вакцины Janssen), например, это касается людей, перенесших трансплантацию органов, или пациентов со злокачественными образованиями, получающих иммуносупрессивное лечение.

Бустерная, то есть поддерживающая доза из-за ослабления иммунитета может потребоваться через некоторое время всем людям, которые были вакцинированы, уточнила Лаарманн. Таким образом, для людей с тяжелым иммунодефицитом третья доза является завершением курса первичной вакцинации, а не бустерной дозой.

Количество вакцинированных в Эстонии: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) - 408 059 Vaxzevria (AstraZeneca) - 116 954 Spikevax (Moderna) - 55 688 Janssen - 45 533 Источник: Департамент здоровья

"Комиссия считает важным в первоочередном порядке подготовиться к введению дополнительных доз. Комиссия может дать рекомендации по введению дополнительных доз людям с тяжелым иммунодефицитом после завершения соответствующих исследований норвежскими исследователями. Результаты исследования ожидаются в сентябре, после чего к теме вернутся во второй половине сентября".

Усиления побочных эффектов не отмечено

Вирусолог Андрес Меритс также поспешил успокоить тех, кто прошел курс вакцинации векторными вакцинами и опасается за свое здоровье в преддверии потенциальной осенне-зимней ревакцинации.

"На данный момент у нас нет ни одного исследования, которое подтверждало бы нежелательность смешивания векторных и мРНК вакцин. Напротив, есть исследования, подтверждающие, что вакцинация людей вакцинами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech в комплексе вызывает мощный иммунный ответ против вируса SARS-CoV-2", - сказал он.