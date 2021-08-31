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Эстония отказалась от векторных вакцин: что делать в случае ревакцинации привившимся ими?

Андрес Меритс. ФОТО: Kristjan Teedema

Во второй половине лета все чаще стало звучать слово "ревакцинация": эксперты, в том числе в Эстонии, признают, что со временем эффективность двух доз вакцин ослабевает, и иммунитет спустя полгода после второй прививки падает до уровня, когда для адекватной защиты от вируса нужна новая порция антител. Однако, на фоне того, что Эстония решила отказаться от дальнейшего использования векторных вакцин, многие, получившие прививку именно такими вакцинами, испытывают теперь понятную озабоченность - ведь идея т.н. смешивания разных типов вакцин до сих пор вызывает споры.

Как подтвердила Rus.Postimees руководитель отдела здоровья населения Министерства социальных дел Хели Лаарманн, действительно, новых контрактов на закупку вакцин на основе аденовирусных векторов (Janssen и AstraZeneca) на ближайшие годы нет, кроме действующих в настоящее время.

В рамках совместных закупок ЕС вакцин против COVID-19 на последующие годы были закуплены прежде всего мРНК-вакцины (Moderna/Spikevax и Pfizer), однако, если использование векторных вакцин будет оправдано в будущем (например, они окажутся эффективными для некоторых новых штаммов), можно будет начать закупку их снова, заверила представитель министерства.

Ясно, что ничего не ясно

Лаарманн объяснила, что подготовкой различных сценариев ревакцинации занимается Министерство социальных дел в сотрудничестве с экспертной комиссией по иммунопрофилактике и созданными при Министерстве социальных дел рабочими группами по COVID-19. Пока окончательно не решено, какими вакцинами, в какой форме, когда и кому будут вводиться дополнительные или бустерные дозы. Также пока не решено, какие вакцины комбинировать - сейчас Эстония ждет результатов исследований.

24 августа экспертная комиссия по иммунопрофилактике, состоящая из эстонских ученых и врачей, обсудила вопрос о дополнительных и бустерных дозах. Комиссия рекомендует проводить четкое различие между дополнительными дозами и ревакцинациями, когда речь идет о третьих дозах.

Дополнительные дозы необходимы для завершения курса вакцинации людям с тяжелым иммунодефицитом, у которых не развивается адекватная защита после двух доз (одной в случае вакцины Janssen), например, это касается людей, перенесших трансплантацию органов, или пациентов со злокачественными образованиями, получающих иммуносупрессивное лечение.

Бустерная, то есть поддерживающая доза из-за ослабления иммунитета может потребоваться через некоторое время всем людям, которые были вакцинированы, уточнила Лаарманн. Таким образом, для людей с тяжелым иммунодефицитом третья доза является завершением курса первичной вакцинации, а не бустерной дозой.

Количество вакцинированных  в Эстонии:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech)  - 408 059

Vaxzevria (AstraZeneca) - 116 954

Spikevax (Moderna) - 55 688

Janssen - 45 533

Источник: Департамент здоровья

"Комиссия считает важным в первоочередном порядке подготовиться к введению дополнительных доз. Комиссия может дать рекомендации по введению дополнительных доз людям с тяжелым иммунодефицитом после завершения соответствующих исследований норвежскими исследователями. Результаты исследования ожидаются в сентябре, после чего к теме вернутся во второй половине сентября".

Усиления побочных эффектов не отмечено

Вирусолог Андрес Меритс также поспешил успокоить тех, кто прошел курс вакцинации векторными вакцинами и опасается за свое здоровье в преддверии потенциальной осенне-зимней ревакцинации.

"На данный момент у нас нет ни одного исследования, которое подтверждало бы нежелательность смешивания векторных и мРНК вакцин. Напротив, есть исследования, подтверждающие, что вакцинация людей вакцинами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech в комплексе вызывает мощный иммунный ответ против вируса SARS-CoV-2", - сказал он.

Это, по словам Меритса, означает, что если люди в рамках базовой вакцинации получили защиту в виде двух инъекций векторной вакцины, например, AstraZeneca, то в случае принятия государством решения о бустерной вакцинации, они совершенно спокойно могут получить дозу Pfizer или Moderna. "Сейчас мы видим, что у тех, кто уже получил вторую дозу мРНК после первой векторной, иммунный ответ не был более слабым, и соответственно, не было отмечено более частых проявлений побочных эффектов", - указал вирусолог.

Он отметил, что в ближайшее время эстонские ученые, скорее всего, получат большое количество данных исследований из Германии и в особенности из Великобритании, где основной процент населения был вакцинирован именно вакциной AstraZeneca. Пока что львиная доля данных о бустерной вакцинации поступает из Израиля, который никогда AstraZeneca не использовал, поэтому их опыт для нас не очень показателен.

"Что касается вакцины Janssen, насколько мне известно, она еще должна поступить к нам, и того количества, которое Эстония получит, достаточно, чтобы обеспечить второй укол всем, кто получил первый", - успокоил Меритс.

Он отмечает, что те, кто привился относительно недавно, находятся в более выгодном положении относительно тех, кто сделал прививку весной или зимой, потому что у них больше антител, но это отнюдь не значит, что откладывание вакцинации на более поздний срок имеет смысл. "Непривитые люди более уязвимы, это опасная игра: нет смысла готовить себя к каким-то будущим, якобы более сильным штаммам".

Меритс также подчеркнул, что у нас нет никаких данных о том, что вирус, несмотря на постоянное появление новых штаммов, распространялся как-то принципиально по-другому, научившись обходить иммунную защиту. "Новые штаммы действительно стали действовать, скажем так, более массово, словно стремясь охватить всех невакцинированных и непереболевших. Но это все тот же вирус, что и раньше. В этом, кстати, главное отличие SARS-CoV-2 от гриппа. Вакцина от гриппа - это каждый год совершенно новая вакцина, а здесь у нас против всех штаммов применяется одна и та же вакцина, и пока ничто не говорит о том, что ее необходимо менять: она эффективно выполняет свою задачу по образованию антител", - сказал он.

На вопрос, готовиться ли нам в будущем к ежегодной вакцинации, Меритс ответил, что сейчас, к сожалению, никто не знает и не может предсказать, что будет через год. При этом теоретически вероятны самые разные варианты развития событий.

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