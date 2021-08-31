Эстония отказалась от векторных вакцин: что делать в случае ревакцинации привившимся ими?
Во второй половине лета все чаще стало звучать слово "ревакцинация": эксперты, в том числе в Эстонии, признают, что со временем эффективность двух доз вакцин ослабевает, и иммунитет спустя полгода после второй прививки падает до уровня, когда для адекватной защиты от вируса нужна новая порция антител. Однако, на фоне того, что Эстония решила отказаться от дальнейшего использования векторных вакцин, многие, получившие прививку именно такими вакцинами, испытывают теперь понятную озабоченность - ведь идея т.н. смешивания разных типов вакцин до сих пор вызывает споры.