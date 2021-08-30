Фонды LHV продали балтийскую долю

Согласно сообщению Olainfarm, пенсионные фонды LHV ранее владели 5,05% акций компании через AS LHV Varahaldus. С 24 августа эта доля упала до нуля.

19 августа AS AB City, основной владелец Olainfarm, объявил, что сделает предложение существующим акционерам по цене 9,26 евро за акцию.

Доля Olainfarm в этом году выросла на 28% и в настоящее время торгуется на Рижской фондовой бирже на уровне 9,32 евро.