Фонды LHV продали балтийскую долю
Латвийская фармацевтическая компания Olainfarm сообщила, что LHV продала свою долю в компании, пишет Postimees.
Латвийская фармацевтическая компания Olainfarm сообщила, что LHV продала свою долю в компании, пишет Postimees.
Согласно сообщению Olainfarm, пенсионные фонды LHV ранее владели 5,05% акций компании через AS LHV Varahaldus. С 24 августа эта доля упала до нуля.
19 августа AS AB City, основной владелец Olainfarm, объявил, что сделает предложение существующим акционерам по цене 9,26 евро за акцию.
Доля Olainfarm в этом году выросла на 28% и в настоящее время торгуется на Рижской фондовой бирже на уровне 9,32 евро.
После смерти старого владельца в компании началась настоящая борьба за власть, с которой латвийские СМИ также связывают эстонского бизнесмена Олега Осиновского.