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Фонды LHV продали балтийскую долю

LHV logo ФОТО: Erik Tikan

Латвийская фармацевтическая компания Olainfarm сообщила, что LHV продала свою долю в компании, пишет Postimees

Согласно сообщению Olainfarm, пенсионные фонды LHV ранее владели 5,05% акций компании через AS LHV Varahaldus. С 24 августа эта доля упала до нуля.

19 августа AS AB City, основной владелец Olainfarm, объявил, что сделает предложение существующим акционерам по цене 9,26 евро за акцию.

Доля Olainfarm в этом году выросла на 28% и в настоящее время торгуется на Рижской фондовой бирже на уровне 9,32 евро.

После смерти старого владельца в компании началась настоящая борьба за власть, с которой латвийские СМИ также связывают эстонского бизнесмена Олега Осиновского.

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