Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд
Европейские биржевые цены на природный газ в понедельник с началом торгов на ICE Futures взлетели до 49 евро за кВт/ч или 598 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Европейские биржевые цены на природный газ в понедельник с началом торгов на ICE Futures взлетели до 49 евро за кВт/ч или 598 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
В пятницу торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров.
С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.
В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток - 2". Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.