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Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд

Газовая плита. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Европейские биржевые цены на природный газ в понедельник с началом торгов на ICE Futures взлетели до 49 евро за кВт/ч или 598 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток - 2". Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.

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