ЧЭ по футболу: "Флора" разгромила "Легион" – 5:1

У победителей по дублю сделали Рауно Саппинен (один гол с пенальти) и Сергей Зенев. Также отличился Михаэль Лиландер. У "Легиона" цель поразил литовский легионер Сигитас Олберкис.

"Флора" с 43 очками занимает третье место, однако она провела на три матча меньше, чем лидирующая "Левадия" (55). На второй позиции находится "Пайде" - 46 очков. "Легион" с 28 очками идет пятым, отставая от расположившегося строчкой выше "Нымме Калью" на восемь баллов.