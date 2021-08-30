Актриса Лариса Саванкова баллотируется в Таллинне по списку Центристской партии

«Я очень высоко оцениваю как управление городом, так и активное развитие Таллинна в целом. На мой взгляд, удалось удержать баланс в развитии самых разных направлений и сфер городской жизни, прогресс заметен практически повсюду. Я участвую в выборах, чтобы внести свой вклад в сохранение нынешнего стабильного управления городом и способствовать еще более успешному развитию Таллинна, - сказала Лариса Саванкова. - Мне близки культурные и социальные вопросы, в которых я смогу применить свои знания и опыт».

«Я проработала в театре 35 лет, а также пять лет в благотворительном фонде, в котором старалась сделать все возможное, чтобы люди с особыми потребностями - как дети, так и взрослые - были полноправными членами нашего общества. Участие особых людей в занятиях музыкой, театром и спортом положительно отражается на всем обществе. Я твердо верю, что объединив усилия для помощи слабым, мы сможем добиться большего успеха», - добавила Лариса Саванкова.