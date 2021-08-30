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  • В столичном районе Пирита двое мужчин упали с двадцатиметровой высоты

В столичном районе Пирита двое мужчин упали с двадцатиметровой высоты

Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В субботу, 28 августа, в столичном районе Пирита с двадцатиметровой высоты (с горки Маарьямяэ) упали двое мужчин.

О происшествии в Центр тревоги сообщили в субботу в 20.04, сообщила в понедельник пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место спасатели подняли одного из упавших наверх и передали скорой помощи. В больницу был доставлен и второй пострадавший.

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