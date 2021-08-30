Volkswagen навсегда откажется от механической коробки передач
Немецкий автопроизводитель Volkswagen принял решение навсегда отказаться от механической коробки передач.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen принял решение навсегда отказаться от механической коробки передач.
Об этом говорится в AutoMotor und Sport. Так, по данным немецкого журнала, на ключевых рынках в Европе, США и Китае моделей с тремя педалями не будет в 2030 году, а процесс планомерного отказа от ручных коробок передач запустят в 2023-м.
Причины такого шага лежат на поверхности: накануне тотальной электрификации линейки в Вольфсбурге посчитали дальнейший выпуск механических трансмиссий просто нецелесообразным, пишет TSN. Так, новое поколение среднеразмерного кроссовера Tiguan, чей дебют запланирован на 2023-й станет исключительно двухпедальним. Аналогичная судьба ждет также очередные поколения Golf и Passat.
Сокращение гаммы трехпедальних Volkswagen позволит сэкономить на разработке версий с механической трансмиссией. В большинстве случаев ручную коробку передач заменят преселективных роботом DSG, хотя на некоторых рынках не исключены варианты с базовыми "автоматами" с гидротрансформатором.
Аналитики утверждают, что сейчас в Германии предлагают 5838 спецификаций легковых автомобилей, а механическая коробка передач доступна для 1870, то есть около трети всех имеющихся в продаже легковушек можно заказать с "ручкой". Пока марка Volkswagen является одним из сторонников традиционной трансмиссии — в линейке бренда для 139 комплектаций с 353 можно выбрать "механику". Сейчас "механика" есть почти в 40% машин Volkswagen.
Важно отметить, что в отчете AutoMotor und Sport речь идет исключительно о легковых автомобилях, а коммерческие линейки грузовиков, микроавтобусов и минивэнов Volkswagen могут сохранить ручную коробку передач и после 2030 года.
Стоит добавить, что в прошлом году от "механики" на легковых моделях полностью отказался Mercedes-Benz, в следующем году его примеру последует Aston Martin.