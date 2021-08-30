Брюссель намерен приостановить въезд туристов в Европейский союз

Словения как председательствующее в ЕС государство рекомендовала на прошлой неделе исключить США и еще пять стран из списка, на основании которого разрешен въезд туристов в ЕС. Окончательное решение будет принято в понедельник.

Список ЕС не является обязательным для государств-членов, речь идет о рекомендации. Поэтому некоторые страны могут продолжать принимать американских туристов.

Вашингтон до сих пор сохраняет запрет на въезд европейцев в Соединенные Штаты Америки, поэтмоу в Европе растет давление с целью исключения США из списка.

"Мы требуем равных правил для тех, кто путешествует в обоих направлениях", - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в начале августа. То же самое заявила в первых числах августа и канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако многие государства-члены ЕС хотят держать свои двери открытыми во время туристического сезона. Доходы от туризма приобретают все большую значимость из-за экономического спада, обусловленного эпидемией коронавируса.