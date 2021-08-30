Комика Идрака Мирзализаде за его шутку признали пожизненно нежелательным в России

Это решение принято в соответствии с частью 4 статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда и въезда в РФ». Артиста скоро уведомят об этом решении, пообещали в министерстве.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», - говорится в пресс-релизе.

В МВД назвали недопустимыми высказывания, «направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

Ведомство напомнило, что гражданин Белоруссии Идрак Кахин оглы Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил здесь вид на жительство.

В августе Таганский суд Москвы арестовал стендапера на десять суток в рамках дела о разжигании межнациональной вражды (20.3.1 КоАП).

Поводом стала публикация в интернете мартовского выступления Мирзализаде с шуткой о русских. В суде он вину не признал, возражая, что высмеивал бытовой национализм.

В выступлении он «публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности», говорила ранее «Интерфаксу» представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.