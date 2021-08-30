Осиновский: многое будет зависеть от того, насколько едины коалиционные депутаты

По его словам, голосование тайное, соцдемы не раскрывают своих карт, но несколько голосов социал-демократов уйдут Карису. Осиновский считает, что многое будет зависеть от единства правящей коалиции. На вопрос о том, почему при всех явных симпатиях к Керсти Кальюлайд социал-демократы так и не определились со своей позицией, он ответил, что социал-демократов возмущает непостоянство Партии реформ, которая, поддерживая Кальюлайд, не захотела портить отношения с центристами.

«Чтобы выдвинуть кандидатуру, нужен 21 голос. Никто кроме социал-демократов не был готов поддержать кандидатуру Кальюлайд или Марины Кальюранд, и это факт. У нас нет возможности даже при большом желании выдвинуть Кальюлайд или Кальюранд», - заметил Осиновский.