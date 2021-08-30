Осиновский: несколько голосов соцдемов уйдут Карису
В интервью Rus.Postimees социал-демократ Евгений Осиновский сообщил, что часть соцдемов голосуют сегодня за Алара Кариса.
В интервью Rus.Postimees социал-демократ Евгений Осиновский сообщил, что часть соцдемов голосуют сегодня за Алара Кариса.
По его словам, голосование тайное, соцдемы не раскрывают своих карт, но несколько голосов социал-демократов уйдут Карису. Осиновский считает, что все будет зависеть от единства правящей коалиции. На вопрос о том, почему при всех явных симпатиях к Керсти Кальюлайд социал-демократы так и не определились со своей позицией, он ответил, что социал-демократов возмущает непостоянство Партии реформ, которая, поддерживая Кальюлайд, не захотела портить отношения с центристами.
«Чтобы выдвинуть кандидатуру, нужен 21 голос. Никто кроме социал-демократов не был готов поддержать кандидатуру Кальюлайд или Марины Кальюранд, и это факт. У нас нет возможности даже при большом желании выдвинуть Кальюлайд или Кальюранд», - заметил Осиновский.
«В коллегии выборщиков, конечно, есть возможность выдвинуть кандидатуру Керсти Кальюлайд, но Партия реформ уже сегодня заявила, что ее кандидатуру они поддерживать не будут. Ее шансы невелики в нынешней ситуации. Я знаю, что в рядах нашей фракции есть люди, которые все-таки считают, что шансы есть и поэтому не поддерживают сегодня кандидатуру Алара Кариса», - добавил политик.