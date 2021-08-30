Картина дня: президентские выборы, белорусский фестиваль в Таллинне и проблемы родителей детей с особыми потребностями

Блог, прямая трансляция 〉 В Эстонии выбирают президента

30 августа в 13 часов состоялось внеочередное заседание Рийгикогу, на котором парламент не смог избрать президента Эстонской Республики. В первом туре президентских выборов участвовал единственный утвержденный Национальной избирательной комиссией кандидат - директор Эстонского национального музея Алар Карис. Читать далее...

Алар Карис ответил Rus.Postimees на вопрос о том, как стать президентом для всей Эстонии

Кандидат в президенты Алар Карис прокомментировал для Rus.Postimees, знает ли он ответ на вопрос, как стать президентом для всего населения Эстонии. Читать далее...

Борьба родителей детей с особыми потребностями со школами кажется бесконечной

Расположенная в волости Сауэ Лаагриская школа состоит из двух корпусов. В меньшем по размерам — Мёльдре — учится несколько детей с особыми образовательными потребностями (HEV). По словам их родителей, в течение нескольких лет детей в школе преследуют только проблемы: непонимание, унижение и пренебрежение. Читать далее...

Васильев о выборах президента: зачем нужен секс, если он кончается за 10 секунд?

«Сегодня пройдет удачное голосование в том смысле, что результата не будет ни сегодня, ни завтра. Это как с сексом: если он за десять секунд закончился, то потом думаешь, а надо ли нам было это вообще?» - заявил в интервью Rus.Postimees непосредственно перед голосованием в Рийгикогу по кандидатуре президента депутат от Центристской партии Виктор Васильев.

Коронавирус выявлен у 225 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2726 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 225, то есть 9,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Осиновский: несколько голосов соцдемов уйдут Карису

В интервью Rus.Postimees социал-демократ Евгений Осиновский сообщил, что часть соцдемов голосуют сегодня за Алара Кариса. Читать далее...

Белорусский фестиваль в Таллинне: секс и бодипозитив против комитета по нравственности

С основательницей и директором кинофестиваля «Паўночнае ззянне» (северное сияние) Волей Чайковской мы неслучайно встречаемся в самом сердце Таллинна: уже несколько лет фестиваль рождается здесь, в Эстонии. Четыре года назад Воля переехала из Беларуси, но продолжает знакомить соотечественников с фильмами Северных и Балтийских стран. Читать далее...

Иностранные СМИ: в Эстонии проходят необычные президентские выборы с одним кандидатом

Проходящие в понедельник президентские выборы в Эстонии вызвали интерес зарубежных СМИ именно потому, что на них выдвинут лишь один кандидат. Читать далее...

Глава Спасательного департамента: Надо думать о безопасности детей после школьного дня

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару призывает всех родителей думать о безопасности детей после школьного дня, когда многие ученики часто остаются дома одни. Читать далее...

Пыллуаас: я еще не выбыл из этой игры

По словам кандидата в президенты от EKRE Хенна Пыллуааса, возможности для него еще не исчерпаны. Политик сомневается, что президента сегодня изберут в Рийгикогу. Читать далее...

Хельме: в России и Белоруссии демократии больше, чем у нас