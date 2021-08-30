Картина дня: президентские выборы, смертельная авария и проблемы родителей детей с особыми потребностями

Иностранные СМИ: в Эстонии проходят необычные президентские выборы с одним кандидатом

Проходящие в понедельник президентские выборы в Эстонии вызвали интерес зарубежных СМИ именно потому, что на них выдвинут лишь один кандидат. Читать далее...

Глава Спасательного департамента: Надо думать о безопасности детей после школьного дня

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару призывает всех родителей думать о безопасности детей после школьного дня, когда многие ученики часто остаются дома одни. Читать далее...

Пыллуаас: я еще не выбыл из этой игры

По словам кандидата в президенты от EKRE Хенна Пыллуааса, возможности для него еще не исчерпаны. Политик сомневается, что президента сегодня изберут в Рийгикогу. Читать далее...

Хельме: в России и Белоруссии демократии больше, чем у нас

В интервью Rus.Postimees депутат от EKRE Март Хельме заявил, что ситуация с президентскими выборами в Эстонии подобна Северной Корее, поскольку есть всего один кандидат. Читать далее...

"Это самоуправство": Школа не пускает родителей на торжественные акты без Covid-паспортов

В свете новых коронаограничений требовать цифровые Covid-сертификаты начали и некоторые школы, где родителей без вакцины или теста не пускают на торжественные акты, утверждая, что одной только маски недостаточно. По оценке канцлера юстиции, такое требование является самодеятельностью и не отражено в постановлении правительства. Читать далее...

Прививки, пособия, переезды: что нового принесет нарвским школьникам новый учебный год?

В наступающем учебном году переезжают две нарвские школы - Кесклиннаская гимназия и Эстонская гимназия. Последняя при этом также переходит из городского подчинения в государственное. Приятным изменением во всех школах станет новый размер пособия первоклассникам - втрое выше, чем в прошлом году. Также родителям, чьи дети достигли возраста 12 лет, предстоит решить, делать ли им прививку от коронавируса. Читать далее...

Ношение масок: теперь полиция будет устраивать рейды не только в общественном транспорте

Кроме общественного транспорта, полиция будет проверять выполнение требования по ношению масок также в закрытых публичных помещениях, например, в торговых центрах и залах обслуживания учреждений. Читать далее...

Партия реформ и Центристская партия вновь выдвигают Кариса кандидатом в президенты