Картина дня: президентские выборы, смертельная авария и проблемы родителей детей с особыми потребностями
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 августа.
30 августа в 13 часов состоялось внеочередное заседание Рийгикогу, на котором парламент не смог избрать президента Эстонской Республики. В первом туре президентских выборов участвовал единственный утвержденный Национальной избирательной комиссией кандидат - директор Эстонского национального музея Алар Карис. Читать далее...
Кандидат в президенты Алар Карис прокомментировал для Rus.Postimees, знает ли он ответ на вопрос, как стать президентом для всего населения Эстонии. Читать далее...
Сегодня, 30 августа, в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации МИД Эстонии решил отказать в выдаче визы российскому дипломату, подавшему соответствующее ходатайство. Читать далее...
Сегодня в 21.15 в Центр тревоги сообщили об аварии, произошедшей в волости Камбья, Тартумаа, в ходе которой погибли два человека. Читать далее...
Расположенная в волости Сауэ Лаагриская школа состоит из двух корпусов. В меньшем по размерам — Мёльдре — учится несколько детей с особыми образовательными потребностями (HEV). По словам их родителей, в течение нескольких лет детей в школе преследуют только проблемы: непонимание, унижение и пренебрежение. Читать далее...
«Сегодня пройдет удачное голосование в том смысле, что результата не будет ни сегодня, ни завтра. Это как с сексом: если он за десять секунд закончился, то потом думаешь, а надо ли нам было это вообще?» - заявил в интервью Rus.Postimees непосредственно перед голосованием в Рийгикогу по кандидатуре президента депутат от Центристской партии Виктор Васильев.
После затяжных дождей в понедельник после полудня внезапно было солнечно и по-летнему тепло: погода словно намекала депутатам, что негоже в такой день надолго задерживаться в зале заседаний. Хотя, скорее, это простое совпадение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2726 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 225, то есть 9,4% от общего количества тестов. Читать далее...
В интервью Rus.Postimees социал-демократ Евгений Осиновский сообщил, что часть соцдемов голосуют сегодня за Алара Кариса. Читать далее...
С основательницей и директором кинофестиваля «Паўночнае ззянне» (северное сияние) Волей Чайковской мы неслучайно встречаемся в самом сердце Таллинна: уже несколько лет фестиваль рождается здесь, в Эстонии. Четыре года назад Воля переехала из Беларуси, но продолжает знакомить соотечественников с фильмами Северных и Балтийских стран. Читать далее...
Проходящие в понедельник президентские выборы в Эстонии вызвали интерес зарубежных СМИ именно потому, что на них выдвинут лишь один кандидат. Читать далее...
Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару призывает всех родителей думать о безопасности детей после школьного дня, когда многие ученики часто остаются дома одни. Читать далее...
По словам кандидата в президенты от EKRE Хенна Пыллуааса, возможности для него еще не исчерпаны. Политик сомневается, что президента сегодня изберут в Рийгикогу. Читать далее...
В интервью Rus.Postimees депутат от EKRE Март Хельме заявил, что ситуация с президентскими выборами в Эстонии подобна Северной Корее, поскольку есть всего один кандидат. Читать далее...
В свете новых коронаограничений требовать цифровые Covid-сертификаты начали и некоторые школы, где родителей без вакцины или теста не пускают на торжественные акты, утверждая, что одной только маски недостаточно. По оценке канцлера юстиции, такое требование является самодеятельностью и не отражено в постановлении правительства. Читать далее...
В наступающем учебном году переезжают две нарвские школы - Кесклиннаская гимназия и Эстонская гимназия. Последняя при этом также переходит из городского подчинения в государственное. Приятным изменением во всех школах станет новый размер пособия первоклассникам - втрое выше, чем в прошлом году. Также родителям, чьи дети достигли возраста 12 лет, предстоит решить, делать ли им прививку от коронавируса. Читать далее...
Кроме общественного транспорта, полиция будет проверять выполнение требования по ношению масок также в закрытых публичных помещениях, например, в торговых центрах и залах обслуживания учреждений. Читать далее...
Партия реформ и Центристская партия во вторник вновь выдвинут Алара Кариса кандидатом в президенты, подтвердил председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев. Читать далее...