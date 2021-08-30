Переход Мбаппе в «Реал» на грани срыва
Трансфер нападающего футбольного клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе под угрозой срыва. Футболист, вероятно, не покинет Париж этим летом. Об этом сообщает испанская газета Marca.
Трансфер нападающего футбольного клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе под угрозой срыва. Футболист, вероятно, не покинет Париж этим летом. Об этом сообщает испанская газета Marca.
В «Пари-Сен-Жермен» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже, чем € 170 млн, которые предложил испанский клуб. Вести переговоры о его возможной продаже при таком предложении «Реала» боссы французской команды не намерены. В то же время руководство «Реала» увеличивать свое предложение не хочет. Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».
В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.