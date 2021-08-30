Переход Мбаппе в «Реал» на грани срыва

В «Пари-Сен-Жермен» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже, чем € 170 млн, которые предложил испанский клуб. Вести переговоры о его возможной продаже при таком предложении «Реала» боссы французской команды не намерены. В то же время руководство «Реала» увеличивать свое предложение не хочет. Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».