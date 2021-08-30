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Хельме: в России и Белоруссии демократии больше, чем у нас

Mart Helme. FOTO: Eero Vabamägi/postimees ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

В интервью Rus.Postimees депутат от EKRE Март Хельме заявил, что ситуация с президентскими выборами в Эстонии подобна Северной Корее, поскольку есть всего один кандидат.

– Какой итог вы прогнозируете на сегодня? Известно, что оппозиционные фракции социал-демократов и Isamaa частично поддержали Алара Кариса…

– Мой прогноз 50 на 50. Но я все-таки думаю, что Карис не будет избран.

– Будете ли вы настаивать на прямых выборах после выборов?

– Мы настаиваем на этом уже несколько лет, передали соответствующий законопроект в Рийгикогу и готовы поддержать инициативу центристов. Полагаю, что центристы не слишком серьезно сами настроены, это предвыборная игра.

– Выгоден ли провал сегодняшних выборов вашему кандидату?

– В Коллегии выборщиков у Хенна Пыллуааса хорошие шансы. Конкуренты этого и боятся. Не исключаю, что если завтра будет второй и третий тур, мы найдет недостающие две подписи, чтобы выдвинуть его кандидатуру.

– В одном из интервью вы назвали происходящее цирком. Вы до сих пор сомневаетесь в серьезности этого процесса?

– Это несерьезно. Это как в Северной Корее. Я бы даже сказал, что России и Белоруссии больше демократии – там больше кандидатов и в процессе выборов может участвовать народ, хотя никто не отрицает манипуляции голосами, там это есть.

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