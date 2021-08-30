Пыллуаас: я еще не выбыл из этой игры

Пыллуаас объяснил, по оценке EKRE, речь не идет о президентских выборах, так как выдвинут лишь один кандидат. «Если мы имеем дело с единственным озвученным коалиционными партиями в кулуарах именем, то речь идет о назначении, а не выборах», - уточнил он.

«Мы решили не брать свои бюллетени. Это же тоже выбор», - заявил Пыллуаас.

Член EKRE не уверен, что президент будет избран сегодня: «Вполне возможно, что процесс дойдет до коллегии выборщиком. Тогда и я будут одним из кандидатов».

«Зачем хоронить свои надежды? Каждая партия стоит за своего кандидата и тогда, когда действительно дело зайдет так далеко, что у меня больше не будет шансов, у нас появится новая возможность взвесить, в чью спину мы дышим. Но это музыка будущего», - уточнил политик.