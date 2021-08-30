Осторожно: на рынке появились поддельные экспресс-тесты на антиген Covid-19

Многие производители экспресс-тестов вывели на рынок ЕС тесты на антигены только для профессионального использования. Для тестов в Германии было сделано исключение, что позволило продавать тесты, не прошедшие проверку на соответствие требованиям, широкой публике. Торговая упаковка и инструкции по использованию таких тестов должны иметь соответствующую маркировку, а продажа разрешается в странах, где сделано такое исключение. В Германии наносить маркировку CE на упаковку получивших исключение тестов нельзя.

В ситуации, когда многие впервые сталкиваются с экспресс-тестами, некоторые дистрибьюторы нашли возможность продать свои складские запасы. Тесты, не соответствующие требованиям Европейского Союза и Эстонии, также были предложены для распространения в Эстонии. К примеру, есть тест, который продается с заявлением, что это тест для самотестирования, который соответствует требованиям, предъявляемым со стороны Lepu Medical.

Экспресс-тест, пригодный для самотестирования, должен быть идентифицирован маркировкой СЕ, нанесенной на упаковку и документы, кроме того, должен быть указан четырехзначный идентификационный номер учреждения, которое выдало сертификат. В декларации соответствия устройства должен быть указан класс риска Self-testing («Самотестирование»). На нем также должен быть такой же четырехзначный номер, название и адрес учреждения, выдавшего сертификат, и ссылка на сертификат. Тест, предназначенный для домашнего использования, должен иметь сертификат соответствия ЕС от того же органа.

Образец декларации соответствия для экспресс-теста, пригодный для самотестирования, можно найти тут.

Lepu Medical также начал активную борьбу с подделками.

На поддельных тестах маркировка CE нанесена самостоятельно, в то время как на настоящих тестах маркировка CE является неотъемлемой частью упаковки. Кроме того, маркировка CE имеет определенные пропорции, которые отличаются от просто напечатанных букв CE.

Производитель разместил на своем веб-сайте инструмент для проверки достоверности своих тестов - его можно найти тут.