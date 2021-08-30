Видео ⟩ Кая Каллас: как минимум три депутата EKRE хотели отдать свой голос Карису

В первом туре голосования на выборах президента в понедельник за Алара Кариса проголосовали 63 депутата, таким образом, он не был избран.

«Прежде всего, EKRE могли позволить своим депутатам воспользоваться бюллетенями, чтобы они могли голосовать по совести. Мы знаем, что там есть три члена, которые заявили, что хотели бы проголосовать за Алара Кариса. Во-вторых, очень надеюсь, что руководство "Отечества" и социал-демократы откажутся от этой игры. Но нам нужно обсудить, что заставит их отказаться от этой игры. Учитывая ситуацию, при которой кандидат в президенты не связан с какой-либо партией, я не хочу, чтобы голоса за президента превратились в торг коровой. На мой взгляд, это было бы неловко особенно для оппозиционных партий», - сказала она.

Придет ли Сийм Каллас завтра голосовать? «Посмотрим, как будут развиваться события», - ответила она.