Видео ⟩ Кая Каллас: как минимум три депутата EKRE хотели отдать свой голос Карису
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) обвинила оппозицию в провале президентских выборов, пишет Postimees.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) обвинила оппозицию в провале президентских выборов, пишет Postimees.
В первом туре голосования на выборах президента в понедельник за Алара Кариса проголосовали 63 депутата, таким образом, он не был избран.
«Прежде всего, EKRE могли позволить своим депутатам воспользоваться бюллетенями, чтобы они могли голосовать по совести. Мы знаем, что там есть три члена, которые заявили, что хотели бы проголосовать за Алара Кариса. Во-вторых, очень надеюсь, что руководство "Отечества" и социал-демократы откажутся от этой игры. Но нам нужно обсудить, что заставит их отказаться от этой игры. Учитывая ситуацию, при которой кандидат в президенты не связан с какой-либо партией, я не хочу, чтобы голоса за президента превратились в торг коровой. На мой взгляд, это было бы неловко особенно для оппозиционных партий», - сказала она.
Придет ли Сийм Каллас завтра голосовать? «Посмотрим, как будут развиваться события», - ответила она.
Каллас также подчеркнула, что сегодня у Кариса «совершенно точно» были все голоса Партии реформ. «Опытный политический обозреватель понял это. Если утром все депутаты от оппозиции начали в один голос говорить: "Ой, а удержаться ли все эти голоса коалиции", то это признак того, что голоса коалиции удерживаются, но им очень весело говорить: "О, мы проголосовали "за", но у вас не хватило голосов". Я еще раз подтверждаю, что все голоса коалиции были за Алара Кариса», - заключила она.