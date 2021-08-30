К концу пляжного сезона температура воды на пляжах упала ниже 18 градусов
Если еще на прошлой неделе максимальная температура воды на пляжах удерживалась в районе 20 градусов, то к концу пляжного сезона она упала ниже 18 градусов.
Если еще на прошлой неделе максимальная температура воды на пляжах удерживалась в районе 20 градусов, то к концу пляжного сезона она упала ниже 18 градусов.
По данным службы погоды Эстонии, самая теплая вода в море на пляже Ристна (17,4 градуса). Среди внутренних водоемов самая теплая вода в озере Тамула (17,2 градуса).
Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Северном порту Палдиски (6 градусов), а среди внутренних водоемов — в реке Пудисоо (13 градусов).
Официальный пляжный сезон длится с 1 июня до 31 августа.