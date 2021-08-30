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  • Эстония
  • К концу пляжного сезона температура воды на пляжах упала ниже 18 градусов

К концу пляжного сезона температура воды на пляжах упала ниже 18 градусов

Пляж. ФОТО: Erakogu

Если еще на прошлой неделе максимальная температура воды на пляжах удерживалась в районе 20 градусов, то к концу пляжного сезона она упала ниже 18 градусов.

По данным службы погоды Эстонии, самая теплая вода в море на пляже Ристна (17,4 градуса). Среди внутренних водоемов самая теплая вода в озере Тамула (17,2 градуса).

Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Северном порту Палдиски (6 градусов), а среди внутренних водоемов — в реке Пудисоо (13 градусов).

Официальный пляжный сезон длится с 1 июня до 31 августа.

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