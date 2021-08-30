В Эстонии собирают пожертвования для афганцев и беженцев на литовской границе

По запросу Литовского Красного Креста, Эстонский совет помощи беженцам собирает пожертвования для поддержки нуждающихся в теплой одежде и предметах гигиены на литовско-белорусской границе. Кроме того, Эстонский совет помощи беженцам вместе с MTÜ Mondo призывает оказать поддержку афганским семьям, эвакуированным в Эстонию.

В центрах размещения в Литве размещено более 4000 человек, есть нехватка предметов женской гигиены, детских подгузников и теплой одежды. Пожертвованная одежда и обувь передаются партнеру по сотрудничеству Sõbralt Sõbrale, а необходимые предметы гигиены закупаются в сотрудничестве с Feministeerium. Деньги, собранные в рамках кампании, пойдут на оплату транспортировки товаров и отправку в Литву двух сотрудников организации в начале сентября.