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  • В Эстонии собирают пожертвования для афганцев и беженцев на литовской границе

В Эстонии собирают пожертвования для афганцев и беженцев на литовской границе

Фото прибывшей из Кабула афганской семьи. ФОТО: WAKIL KOHSAR

Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) собирает пожертвования для прибывших в Эстонию афганских семей, а также для нуждающихся на границе Литва-Беларусь.

По запросу Литовского Красного Креста, Эстонский совет помощи беженцам собирает пожертвования для поддержки нуждающихся в теплой одежде и предметах гигиены на литовско-белорусской границе. Кроме того, Эстонский совет помощи беженцам вместе с MTÜ Mondo призывает оказать поддержку афганским семьям, эвакуированным в Эстонию.

В центрах размещения в Литве размещено более 4000 человек, есть нехватка предметов женской гигиены, детских подгузников и теплой одежды. Пожертвованная одежда и обувь передаются партнеру по сотрудничеству Sõbralt Sõbrale, а необходимые предметы гигиены закупаются в сотрудничестве с Feministeerium. Деньги, собранные в рамках кампании, пойдут на оплату транспортировки товаров и отправку в Литву двух сотрудников организации в начале сентября.

Денежные пожертвования для Литвы будут собираться до 5 сентября.

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