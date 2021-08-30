Новая Зеландия сообщает о первой возможной смерти от вакцины Covid-19

Независимый совет по мониторингу вакцин заявил, что смерть женщины могла быть вызвана миокардитом или воспалением сердечной мышцы. Известно, что другие проблемы со здоровьем могли "повлиять на результат после вакцинации".

Европейские регулирующие органы считают миокардит очень редким побочным эффектом вакцины, заявляя, что преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски.

Скоро ожидаются результаты вскрытия. Никаких подробностей, например возраста женщины, пока не разглашается.

"Это первый случай в Новой Зеландии, в котором считается, что смерть связана с вакциной Pfizer Covid-19 через несколько дней после вакцинации. Хотя Центр побочных реакций получил другие сообщения о случаях смерти вскоре после вакцинации - ни один из них не считается связанным с вакцинацией", - заявил Независимый совет по контролю за безопасностью вакцины против Covid-19 Новой Зеландии.

На миокардит могут указывать боль в груди, одышка и аритмии. Людям, у которых развиваются такие симптомы, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Новой Зеландии менее 2,2 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а более 1,1 миллиона человек, или 23% населения, прошли курс вакцинации.