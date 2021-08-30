Соцдемы еще раз встретятся с Аларом Карисом

«Наша фракция собралась после первого тура президентских выборов, чтобы обсудить ситуацию. Члены фракции захотели еще раз встретиться с Аларом Карисом и задать ему дополнительные вопросы», - сказал председатель Социал-демократический партии Индрек Саар.