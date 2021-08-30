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Соцдемы еще раз встретятся с Аларом Карисом

Алар Карис. ФОТО: Ragnar Peets

Депутаты фракции Социал-демократической партии (СДП) в Рийгикогу завтра утром в 10.00 встретятся с кандидатом в президенты Аларом Карисом, пишет Postimees.

«Наша фракция собралась после первого тура президентских выборов, чтобы обсудить ситуацию. Члены фракции захотели еще раз встретиться с Аларом Карисом и задать ему дополнительные вопросы», - сказал председатель Социал-демократический партии Индрек Саар.

По словам Саара, с Карисом была достигнута договоренность, что он встретится с фракцией соцдемов во вторник утром.

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