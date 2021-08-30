СМИ сообщили об отъезде из России пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

По словам одного из собеседников агентства, Ярмыш уехала в столицу Финляндии Хельсинки, передает Deutsche Welle.

Двумя неделями ранее, 16 августа, суд в Москве приговорил соратницу российского оппозиционера к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу" - о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января в поддержку Алексея Навального в Москве. Ей было запрещено менять место жительство, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях. Также Ярмыш обязали раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

"Санитарное дело" было возбуждено после несогласованной акции 23 января в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционеры через соцсети призывали выйти на улицы, чтобы поддержать арестованного политика. На этот призыв, в том числе откликнулись люди, зараженные коронавирусом.

Оппозиционеры считают дело политическим, направленным на то, чтобы не дать сторонникам Навального полноценно участвовать в кампании по выборам в Госдуму.