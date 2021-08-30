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  • Полиция ищет пропавшую в Тарту 46-летнюю Марику

Полиция ищет пропавшую в Тарту 46-летнюю Марику

Марика. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 46-летней Марики, пропавшей в Тарту. Без посторонней помощи женщина может попасть в беду.

Родственники в последний раз с ней общались сегодня примерно в 16.30, после чего Марика ушла из дома, не взяв с собой ни мобильного телефонам, ни кошелька.

Рост Марики 152 см, она плотного телосложения, у нее рыжеватые волосы до плеч.

Полиция общалась с родственниками женщины, проверили возможные места, где она могла нахoдиться, например, район Ихасте.

Полиция просит всех, кто видел Марику или знает, где она может находиться, сразу же позвонить на номер 112.

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