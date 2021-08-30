Партия реформ и Центристская партия вновь выдвигают Кариса кандидатом в президенты

После того, как стали известны результаты голосования, коалиционные политики сочли, что Алар Карис не избран президентом, потому что оппозиция не отдала ему голоса, сообщает ERR.

Однако «Отечество» и социал-демократы подтвердили, что коалиционного соглашения не было и что некоторые политики коалиции не голосовали за Кариса.