Партия реформ и Центристская партия вновь выдвигают Кариса кандидатом в президенты
Партия реформ и Центристская партия во вторник вновь выдвинут Алара Кариса кандидатом в президенты, подтвердил председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев.
Партия реформ и Центристская партия во вторник вновь выдвинут Алара Кариса кандидатом в президенты, подтвердил председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев.
После того, как стали известны результаты голосования, коалиционные политики сочли, что Алар Карис не избран президентом, потому что оппозиция не отдала ему голоса, сообщает ERR.
Однако «Отечество» и социал-демократы подтвердили, что коалиционного соглашения не было и что некоторые политики коалиции не голосовали за Кариса.
По состоянию на понедельник, соцдемы не обещают, что подпишут документы о повторном выдвижении Кариса в кандидаты. Председатель партии Индрек Саар также не видит возможности того, что соцдемы единодушно поддержат Кариса на голосовании во вторник.