США расследуют гибель афганской семьи в результате удара с дрона, в том числе шести детей
В Кабуле в результате удара с дрона по предполагаемому террористу погибли 10 членов одной семьи. США говорят, что их могла убить не сама ракета, а сдетонировавшая взрывчатка, находившаяся в машине.
В результате удара с американского дрона по предполагаемому террористу-смертнику в Кабуле погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей. Об этом рассказали Би-би-си их родственники. Американские военные говорят, что они могли погибнуть не от самой ракеты, а от последовавших взрывов.
Удар ракетой с дрона был нанесен в воскресенье по автомобилю, стоявшему в одном из кабульских дворов. По словам военных США, в машине был по меньшей мере один боевик "Исламского государства" (организация, признанная террористической и запрещенная в России и других странах).
Собеседники Би-би-си говорят, что некоторые из погибших работали на международные организации, имели визы в США и ждали эвакуации.
Самой младшей из погибших детей, Сумае, было два года, старшему, Фарзаду, - 12 лет.
"Это была ошибка, этот ужасный удар, его нанесли на основе неверной информации", - сказал Би-би-си один из родственников погибших, Рамин Юсуфи.
Отец погибшей двухлетней девочки Эмаль Ахмади, рассказал, что вместе с родственниками они ходатайствовали об эвакуации в США и ждали звонка-вызова в аэропорт.
Один из погибших, Насер, работал переводчиком у американских военных.
"Это ошибка, это огромная ошибка", - повторяет Эмаль.
Командование американских военных в Кабуле объявило, что расследует сообщения о гибели мирных граждан, и что пока неясно, от чего именно они погибли.
В заявлении военных США говорится, что за ударом ракеты последовали несколько мощных взрывов - вероятно, взрывчатки, находившейся в автомобиле или рядом с ним - и, возможно, люди погибли именно от них.
Вначале, сразу после удара в воскресенье, американские военные заявили, что эта операция позволила предотвратить непосредственную угрозу теракта в кабульском аэропорту, и что планировали его боевики афганского крыла "Исламского государства", "ИГ-Хорасан" (организация запрещена в России).
В четверг в результате двух взрывов террористов-самоубийц возле кабульского аэропорта, в толпе бегущих из страны людей, погибли 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за взрывы взяло на себя "ИГ-Хорасан".
В понедельник противоракетная система американцев перехватила над Кабулом несколько ракет, летевших в сторону аэропорта. Местные средства массовой информации распространили кадры с предполагаемых мест падения перехваченных ракет - горящий автомобиль и дым, поднимающийся над крышами.
کابل - گواهان رویداد میگویند چندین موشک با استفاده از یک موتر از منطقه خیرخانه به سمت فرودگاه کابل شلیک شده اند.— Ariana News (@ArianaNews_) August 30, 2021
تاهنوز از تلفات و خسارات جزییات در دست نیست.#ArianaNews pic.twitter.com/3mKXLsV3Eg
США и их союзники в последние дни, по мере приближения 31 августа, дня окончательного ухода американцев из Афганистана, неоднократно предупреждали о нарастающей угрозе терактов в районе аэропорта.
Белый дом заявил, что президент Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле и о том, что эвакуация из аэропорта продолжается без заминок. Аэропорт прикрыт американской системой, способной перехватывать ракеты и минометные мины.
Великобритания и Франция собираются внести в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании в Кабуле зоны безопасности для людей, бегущих из Афганистана.