Завтра электричество будет рекордно дорогим
Биржевая цена на электроэнергию во вторник выросла до рекордных 108,89 евро, пишет Postimees.
Биржевая цена на электроэнергию во вторник выросла до рекордных 108,89 евро, пишет Postimees.
Цена на бирже электроэнергии Nord Pool во вторник в ценовой зоне Эстонии выросла на 2,2 процента по сравнению с понедельником до 108,89 евро, что является самой высокой дневной биржевой ценой по меньшей мере в этом году.
Цены в ценовой зоне Nord Pool в Эстонии (EE), в гразоне Латвии (LV), в зоне Литвы (LT), в зоне Финляндии (FI) и цена всей системы Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час: