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Завтра электричество будет рекордно дорогим

Ветропарк Eesti Energia в Нарве. ФОТО: Peeter Langovits

Биржевая цена на электроэнергию во вторник выросла до рекордных 108,89 евро, пишет Postimees.

Цена на бирже электроэнергии Nord Pool во вторник в ценовой зоне Эстонии выросла на 2,2 процента по сравнению с понедельником до 108,89 евро, что является самой высокой дневной биржевой ценой по меньшей мере в этом году.

Цены в ценовой зоне Nord Pool в Эстонии (EE), в гразоне Латвии (LV), в зоне Литвы (LT), в зоне Финляндии (FI) и цена всей системы Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час:

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