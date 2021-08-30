Эстонских автовладельцев беспокоят биодобавки
Эстонское законодательство позволяет обойти требование о содержании биодобавок в топливе, чем и пользуется большинство заправочных станций, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Эстонское законодательство позволяет обойти требование о содержании биодобавок в топливе, чем и пользуется большинство заправочных станций, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"По всей Европе в 98% топлива замешаны биодобавки. У других потребителей нет проблем и такого беспокойства, как у эстонского потребителя", - отметил глава Эстонского топливного cоюза Март Раамат.
"Машина себя по-другому ведет. На 98-м она более резвая и все хорошо", - считает автовладелица Катрин.