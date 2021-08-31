Прямая трансляция, блог ⟩ Алар Карис избран президентом Эстонии

После протеста Калле Грюнталя, оспорившего правильность процедуры и сославшегося на нарушение принципа тайного голосования, избирательная комиссия все же решила протест не удовлетворять.

По итогам голосования Алар Карис получил 72 голоса и, таким образом, был избран президентом Эстонии. Во втором туре голосования приняли участие 80 членов Рийгикогу, 8 бюллетеней не были заполнены.

Избранный президент Республики Алар Карис поблагодарил Рийгикогу за отданные ему голоса. "Я благодарю всех тех, кто отдал мне свои голоса, а также тех, кто этого не сделал. Обещаю Рийгикогу быть хорошим президентом. Большое спасибо", - сказал Карис.