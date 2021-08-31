Во вторник состоится второй тур выборов президента Эстонии

Кандидатуру Кариса выдвинули 59 депутатов от Центристской партии и Партии реформ. В первом туре выборов в понедельник достаточного количества голосов не набралось. За Кариса было подано 63 голоса, и чтобы стать избранным президентом, ему не хватило пяти голосов.

Поскольку Эстонская консервативная народная партия заявила, что не участвует в голосовании, стало ясно, что за Кариса не голосовали социал-демократы. Но в понедельник вечером они объявили, что снова встретятся с Карисом во вторник утром.