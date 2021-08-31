Во вторник состоится второй тур выборов президента Эстонии
Во вторник Рийгикогу приступит к второму туру выборов президента, единственным кандидатом по-прежнему остается руководитель Эстонского национального музея Алар Карис.
Во вторник Рийгикогу приступит к второму туру выборов президента, единственным кандидатом по-прежнему остается руководитель Эстонского национального музея Алар Карис.
Кандидатуру Кариса выдвинули 59 депутатов от Центристской партии и Партии реформ. В первом туре выборов в понедельник достаточного количества голосов не набралось. За Кариса было подано 63 голоса, и чтобы стать избранным президентом, ему не хватило пяти голосов.
Поскольку Эстонская консервативная народная партия заявила, что не участвует в голосовании, стало ясно, что за Кариса не голосовали социал-демократы. Но в понедельник вечером они объявили, что снова встретятся с Карисом во вторник утром.
Во вторник заседание Рийгикогу начнется в 12 часов дня вторым туром голосования. При необходимости в 16 часов состоится и третий тур голосования.