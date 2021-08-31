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Инспекция: в пенсионных фондах достаточно денег для выплат из второй ступени

Кошелек. ФОТО: Peeter Kümmel

Финансовая инспекция следит за подготовкой Пенсионного центра к выплатам из второй пенсионной ступени, пишет Rus.ERR.

По оценке Финансовой инспекции, у пенсионных фондов достаточно для этого средств.

Люди, подавшие заявление о выходе из второй пенсионной ступени к концу марта, получат свои деньги в сентябре, сообщил Пенсионный центр, подтвердив инспекции, что информационно-технологические системы выдержат осуществление выплат.

"В случае существенных сбоев при совершении платежей Финансовая инспекция будет вмешиваться и следить за тем, чтобы ошибки были быстро устранены", - сказал председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.

Для обеспечения бесперебойной выплаты средств Финансовая инспекция отслеживала развитие и тестирование ИТ-систем финансовых компаний, участвующих во всем процессе претворения в жизнь пенсионной реформы, в том числе ИТ-системы Пенсионного центра, а также оценивала ликвидность пенсионных фондов.

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