Инспекция: в пенсионных фондах достаточно денег для выплат из второй ступени

По оценке Финансовой инспекции, у пенсионных фондов достаточно для этого средств.

Люди, подавшие заявление о выходе из второй пенсионной ступени к концу марта, получат свои деньги в сентябре, сообщил Пенсионный центр, подтвердив инспекции, что информационно-технологические системы выдержат осуществление выплат.

"В случае существенных сбоев при совершении платежей Финансовая инспекция будет вмешиваться и следить за тем, чтобы ошибки были быстро устранены", - сказал председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер.