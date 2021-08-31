Коронавирус подтвержден у 358 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 257 человек (71,8%) не прошли вакцинацию. У 101 заразившегося (28,2%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 137 человек. Из них 94 новых случая приходятся на Таллинн.

В Вильяндимаа прибавилось сорок, в Тартумаа — 35, в Вырумаа — 26, в Пярнумаа — 19, в Пыльвамаа — 18, в Валгамаа — 17, в Рапла и Ида-Вирумаа — по 12, в Ляэне-Виру- и Ляэнемаа — по десять, в Йыгевамаа — девять, на Сааремаа — шесть, на Хийумаа — один новый случай. В других уездах новых случаев не зарегистрировано. В случае шести положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 334 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,5% от общего количества сделанных тестов. Среди людей, сдававших анализ на коронавирус, 1266 человек полностью прошли курс вакцинации, а 4095 не были вакцинированы.

В течение суток было открыто 20 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 119 пациентов. Среди госпитализированных пациентов 95 человек, то есть 79,1% не прошли вакцинацию.

За сутки в Эстонии скончался один человек с коронавирусом — 91-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1292 человека с COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 726 054 человек, из которых у 97 482 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 628 572 человек — завершен. В течение суток были введены 3871 дозу вакцины, в общей сложности ввели 1 268 341 дозу. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 64,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).