Госконтроль: Министерство финансов допустило серьезные ошибки при расчете расходов и доходов госбюджета

Кроме того, в ходе аудита была проверена правильность бухгалтерского годового отчета государства. По оценке Государственного контроль годовой бухгалтерский отчет государства за 2020 год является правильным и во всех существенных частях справедливо отражает финансовое положение государства, а также экономические результаты и денежные потоки завершившегося отчетного периода за исключением примечания об балансе основных средств.

Государственный контроль делает примечание об основных средствах Вооруженных сил в размере 317,5 миллионов евро, отраженных по состоянию на 31.12.2020 г., и в размере 251,8 миллионов евро по состоянию на 31.12.2019 г. в статье «Материальные основные средства» консолидированного и неконсолидированного баланса государства. В консолидированных и неконсолидированных балансах государственной финансовой отчетности материальные основные средства в размере 9,9 миллиардов и 3,1 миллиардов евро (по состоянию на 31.12.2019 г. - 9,7 и 2,9 миллиардов евро), соответственно, включены, среди прочего, в стоимость основных фондов Вооруженных сил в размере 317,5 миллионов евро (по состоянию на 31.12.2019 г. - 251,8 миллионов евро).

Общая информация:

Сводный годовой отчет государства, в том числе отчет об исполнении государственного бюджета, предоставляет Рийгикогу и общественности информацию об уже совершенных хозяйственных операциях. Однако основой для принятия решения о государственных доходах и расходах является Закон о государственном бюджете года, поэтому необходимо, чтобы проект Закона о государственном бюджете, подготовленный Министерством финансов, вместе с пояснительной запиской содержал правильную и понятную информацию.

Доходы государства в 2020 году согласно отчету о выполнении государственного бюджета на 2020 год составили 10,77 миллиарда евро. Расходы и инвестиции государства составили 12,19 млрд евро, расходы - 11,68 млрд евро, инвестиции - 508,0 млн евро. В 2020 году расходы и инвестиции превысили доходы на 1,42 млрд евро (это не профицит или дефицит правительственного сектора, который рассчитывается по другой методологии учета). В соответствии с данными консолидированного годового бухгалтерского отчета государства, по состоянию на 31.12.2020 у государства было активов в общей сложности на сумму 17,9 млрд евро, и большинство активов составляло основное имущество (лес, дороги, здания, техника). По сравнению с предыдущим периодом стоимость активов выросла на 1,59 миллиарда евро.

По состоянию на 31.12.2020 у государства имелось обязательств в общей сложности на 12,5 миллиарда евро. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 2,9 миллиарда евро. Наибольшую часть обязательств составляют долгосрочные обязательства в сумме 8,3 миллиарда евро. Заемные обязательства государства составляют 5,7 миллиарда евро, и по сравнению с предыдущим периодом они увеличились на 2,3 миллиарда евро. Пенсионные обязательства государства составляют приблизительно 3,2 миллиарда евро.