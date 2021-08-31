Госконтроль: Министерство финансов допустило серьезные ошибки при расчете расходов и доходов госбюджета
Отчет Государственного контроля показывает, что все утвержденные законом в Рийгикогу сводные суммы государственного бюджета на 2020 год - доходы, расходы, инвестиции, финансовые сделки - неверны, поскольку подготовившее законопроект Министерство финансов сделало в учете и расчетах ошибки в размере сотен миллионов евро. В доходах также учтено то, что в них не входит, а некоторые суммы не учтены при расчете сумм затрат, инвестиций и финансовых сделок.