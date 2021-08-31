Полиция разыскивает 16-летнюю девушку: ее жизнь может быть в опасности

Насколько известно полиции, 28 августа Кятлин ушла из детдома семейного типа в Раквере. С тех пор с девочкой не удавалось связаться, однако поступали сообщения, что ее видели в районе Пярну.

Информацию об исчезновении Кятлин и ее словесный портрет передали региональным патрулям, которые выясняют, куда она могла направиться.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы. В момент исчезновения на ней была бежевая кофта с капюшоном и светлые джинсы.