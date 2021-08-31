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В Эстонии введено 1 268 341 доз вакцины

Вакцинация против Covid в школе Койдула. ФОТО: Jüri Looring/SCANPIX

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано 726 054 человека, из которых 97 482 находятся в процессе вакцинации, а полностью привиты 628 572 человека, пишет Postimees

В течение дня было введено 3871 доз вакцины. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет сейчас 64,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей от 12 лет и старше. Запись на прием доступна в регистратуре по центральному телефону 1247 (08:00-20:00). Свободное время будет добавляться в соответствии с поступающими поставками вакцины.

По техническим вопросам или для записи на прием в электронном реестре вы можете связаться со службой поддержки TEHIK по телефону 794 3943 или по электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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