В Эстонии введено 1 268 341 доз вакцины

В течение дня было введено 3871 доз вакцины. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет сейчас 64,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей от 12 лет и старше. Запись на прием доступна в регистратуре по центральному телефону 1247 (08:00-20:00). Свободное время будет добавляться в соответствии с поступающими поставками вакцины.