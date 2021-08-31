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Михкельсон: нельзя играть в выборы в столь сложной политической ситуации

Депутат от Партии реформ Марко Михкельсон заявил Rus.Postimees, что выборы президента – это не игра, особенно в столь сложной политической ситуации за рубежом.

– Почему вы считаете, что в столь тревожные времена Алар Карис как президент будет лучше, чем Керсти Кальюлайд?

– Ответы на те вопросы, которые мы ему задали по поводу внешней политики, вызовов и перспектив Эстонии в международном плане, меня удовлетворили. Уверен, что Алар Карис будет достойно представлять Эстонию в сфере международных отношений.

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